Boğaziçi Üniversitesi’nde Protesto Olayları Yaşandı

BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ’NDEKİ PROTESTO OLAYLARI

Boğaziçi Üniversitesi’nde Nurettin Yıldız’ın konuşmacı olduğu konferansı protesto eden grup, Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü ekiplerine saldırdığı gerekçesiyle gözaltına alındı. Gözaltına alınan 15 kişi, adliyeye sevk edilirken, 82 kişi serbest bırakıldı.

KONFERANSA YÖNELİK TEPKİLER

Boğaziçi Üniversitesi İslam Araştırmaları Kulübü (BİSAK) tarafından “İslami İlimler: Kim İçin, Ne Kadar?” başlıklı konferans düzenlendi. Nurettin Yıldız’ın konuşmacı olarak katıldığı etkinlik öncesi Yıldız’a karşı tepki yürüyüşü gerçekleştirildi. Polis ekipleri konferans sırasında kampüste güvenlik önlemleri aldı.

SALDIRILAR VE GÖZALTILAR

Kuzey Kampüs’te toplanan protestocular, öğrenci kulübünün etkinliklerini engellemek için protesto gösterisi düzenledi. Bu esnada Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü ekiplerine saldırı olduğu bildirildi. Yaşanan olaylar sırasında 13 emniyet mensubu hafif yaralandı. Toplam 97 gösterici gözaltına alındı, bunlardan 15 kişi adliyeye gönderildi.