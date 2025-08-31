Boğaziçi Üniversitesi’nde Silahlı Olay Gerçekleşti

OLAYIN DETAYLARI

Boğaziçi Üniversitesi’nin Güney Kampüsünde gerçekleşen ve dışarıdan düğün organizasyonlarına kapı açan bir restoranda yaşanan trajik olay, kamuoyunu derinden sarstı. 24 suç kaydı bulunan 20 yaşındaki Ayberk Kurtuluş, burada çalıştığı öne sürülen 15 yaşındaki kız çocuğu Hilal Özdemir’i silahla vurarak öldürdükten sonra intihar etti. İddialara göre, Hilal Özdemir bir süre önce Kurtuluş’tan ayrılmış, ancak genç adam ayrılığın ardından peşini bırakmamıştı.

TARTIŞMA YARATAN İDDİALAR

Ekran Haber’in aktardığına göre, Ayberk Kurtuluş, Hilal Özdemir’in telefonundaki canlı konumunu takip ederek yanına gitmiş. İkili arasında çıkan tartışma sonucunda Kurtuluş, ruhsatlı tabancasıyla Özdemir’i vurmuş. Olay sonrası aynı silahla intihar eden Kurtuluş’un üniversiteye nasıl girdiği soruları gündeme geldi. Üniversitede okuyan birçok öğrenci, böyle bir kişinin nasıl kampüste bulunduğunu merak ettiklerini ifade etti. Ayrıca, kampüs içindeki düğün organizasyonlarını yürüten firmanın reşit olmayan bir çocuğu nasıl çalıştırdığı konusu sosyal medyada çokça tartışılan bir başka başlık oldu.

Boğaziçi Üniversitesi, yaşanan olayla ilgili bir açıklama yaparak “Üniversitemizin Güney Kampüsü Kale Kapısı’nda sivil bir vatandaşın silahlı saldırı sonucu hayatını kaybettiği, daha sonra saldırıyı gerçekleştiren failin aynı silahla intihar ettiği bilgisini üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Savcılık tarafından yürütülen adli soruşturmayla ilgili Üniversitemiz gerekli iş birliğini yerine getirmektedir. Hayatını kaybeden vatandaşımıza Allah’tan rahmet, acılı ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyoruz” ifadelerini kullandı.

Öte yandan, olay hakkında X platformunda birçok öğrenci paylaşımda bulunarak, yapılan açıklamanın kendilerini tatmin etmediğini belirtti. Öğrenciler, yeni eğitim dönemi öncesinde gerekli tedbirlerin alınması ve olayla ilgili sorumlu olan herkesin soruşturmaya dahil edilmesi için çağrıda bulundu.