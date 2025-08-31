Boğaziçi Üniversitesi’nde Silahlı Olay Meydana Geldi

OLAYIN DETAYLARI VE İKİ KİŞİYİ ETKİLEYEN DRAM

Boğaziçi Üniversitesi’nin Güney Kampüs’ünde yaşanan olay, büyük bir infial yarattı. 24 suç kaydı bulanan 20 yaşındaki Ayberk K., restoranda düğün organizasyonu yapan şirkette çalıştığı öne sürülen 15 yaşındaki bir kızı silahla vurarak öldürdükten sonra aynı silahla intihar etti. Böyle bir şahsın, üzerine taşıdığı silah ile üniversite alanına nasıl girdiği ise gündeme tartışma konusu oldu.

ÖĞRENCİLERİN TEPKİLERİ VE BEKLENTİLERİ

Üniversitede okuyan birçok öğrenci, Ayberk K.’nın kampüse girişi ile ilgili kaygılarını dile getirirken, Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Naci İnci’den tatmin edici bir açıklama yapılmasını beklediklerini belirtti. Ayrıca, üniversite içindeki düğün organizasyonunu yapan firmanın reşit olmayan bir kızı nasıl çalıştırdığı sorusu da sosyal medyada geniş bir yankı buldu.

UNİVERSİTENİN AÇIKLAMASI VE TOPLUMSAL YANSIMALAR

Boğaziçi Üniversitesi, yaşanan olayla ilgili yaptığı açıklamada, “Üniversitemizin Güney Kampüsü Kale Kapısı’nda sivil bir vatandaşın silahlı saldırı sonucu hayatını kaybettiği, daha sonra saldırıyı gerçekleştiren failin aynı silahla intihar ettiği bilgisini üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Savcılık tarafından yürütülen adli soruşturmayla ilgili Üniversitemiz gerekli iş birliğini yerine getirmektedir. Hayatını kaybeden vatandaşımıza Allah’tan rahmet, acılı ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyoruz” ifadelerine yer verdi. X platformunda konuyla ilgili pek çok paylaşım yapan öğrenciler, bu açıklamanın kendilerini rahatlatmadığını vurgulayarak, yeni eğitim dönemi öncesinde gerekli önlemlerin alınmasını ve olayla ilgili sorumluluğu olan herkesin soruşturmasına dahil edilmesini talep etti.