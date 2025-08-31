Gündem

Boğaziçi Üniversitesi’nde Yaşanan Bireysel Vahşet

VAHŞETİN YENİ AYNITILARI ORTAYA ÇIKTI

Boğaziçi Üniversitesi’nde gerçekleşen olayla ilgili yeni bilgilere ulaşıldı. Olay, dün akşam saat 19.30 civarında Boğaziçi Üniversitesi Güney Kampüsü’ndeki kafenin önünde yaşandı. İddialara göre, Ayberk Kurtuluş, tartıştığı eski kız arkadaşı Hilal Özdemir’i silahla vurup öldürdü ve ardından silahı kendisine çevirerek intihar etti. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri gönderildi. Sağlık ekipleri, yaptıkları incelemelerde Kurtuluş ile Özdemir’in hayatını kaybettiğini tespit etti. Olay yerinde inceleme yapan ekipler, ele geçirilen tabancanın ruhsatsız olduğunu belirledi. Kurtuluş ve Özdemir’in cenazeleri, gerekli çalışmaların ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

SUÇ KAYDI SAYISI GÜN YÜZÜNE ÇIKTI

Hilal Özdemir’in olay sırasında kafede çalışmak üzere bulunduğu, Ayberk Kurtuluş’un ise kendisinin eski erkek arkadaşı olduğu öğrenildi. Ayrıca, Kurtuluş’un toplamda 24 suç kaydının olduğu ortaya çıktı.

Olayla ilgili olarak yürütülen soruşturma devam ediyor.

ÜNİVERSİTE DEN AÇIKLAMA YAPILDI

Boğaziçi Üniversitesi, sosyal medya hesabından olayla ilgili bir açıklama yayınladı. Açıklamada, “Üniversitemizin Güney Kampüsü Kale Kapısı’nda sivil bir vatandaşın silahlı saldırı sonucu hayatını kaybettiği, daha sonra saldırıyı gerçekleştiren failin aynı silahla intihar ettiği bilgisini üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Savcılık tarafından yürütülen adli soruşturmayla ilgili Üniversitemiz gerekli iş birliğini yerine getirmektedir. Hayatını kaybeden vatandaşımıza Allah’tan rahmet, acılı ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyoruz. Kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarız.” ifadelerine yer verildi.

Flaş

