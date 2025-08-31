Boğaziçi Üniversitesi’ndeki Vahşet Ayrıntıları Ortaya Çıktı

OLAY HAKKINDA YENİ BİLGİLER

Boğaziçi Üniversitesi’nde gerçekleşen olayla ilgili yeni detaylar gün yüzüne çıktı. Olay, dün akşam saat 19.30 dolaylarında Boğaziçi Üniversitesi Güney Kampüsü’ndeki kafede meydana geldi. İddialara göre, Ayberk Kurtuluş, eski kız arkadaşı Hilal Özdemir ile tartıştıktan sonra onu silahla vurdu. Ardından, kendi canına kıyarak intihar etti. Olayın duyulmasının ardından, polis ve sağlık ekipleri hemen bölgeye sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaptıkları kontrollerde hem Kurtuluş’un hem de Özdemir’in yaşamını yitirdiğini tespit etti. Olay yerinde başlatılan incelemeler sonucunda, ele geçirilen tabancanın ruhsatsız olduğu belirlendi. Kurtuluş ve Özdemir’in cenazeleri, gerekli işlemlerin ardından Adli Tıp Kurumu morguna getirildi.

SUÇ KAYITLARI ORTAYA ÇIKTI

Hilal Özdemir’in olay anında kafede çalışmakta olduğu öğrenildi. Ayberk Kurtuluş’un ise eski erkek arkadaşı olduğu bildirildi. Ayrıca, Kurtuluş’un toplamda 24 adet suç kaydının bulunduğu da ortaya çıktı.

ÜNİVERSİTEDEN GELEN AÇIKLAMA

Boğaziçi Üniversitesi, olay hakkında sosyal medya üzerinden bir açıklama yaptı. Açıklamada, “Üniversitemizin Güney Kampüsü Kale Kapısı’nda sivil bir vatandaşın silahlı saldırı sonucu hayatını kaybettiği, daha sonra saldırıyı gerçekleştiren failin aynı silahla intihar ettiği bilgisini üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Savcılık tarafından yürütülen adli soruşturmayla ilgili Üniversitemiz gerekli iş birliğini yerine getirmektedir. Hayatını kaybeden vatandaşımıza Allah’tan rahmet, acılı ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyoruz. Kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarız.” ifadelerine yer verildi. Olayla ilgili soruşturma halen devam ediyor.