Boğaziçi Üniversitesi’ndeki Vahşette Yeni Detaylar

OLAYIN DETAYLARI ORTAYA ÇIKTI

Boğaziçi Üniversitesi’ndeki trajik olayda yeni bilgiler gün yüzüne çıkıyor. Olay, dün akşam saat 19.30 sularında Boğaziçi Üniversitesi Güney Kampüsü içerisinde bulunan kafeyi kapsayan alanında gerçekleşti. İddialara göre, Ayberk Kurtuluş eski kız arkadaşı Hilal Özdemir ile tartıştıktan sonra silahla ateş açarak onu öldürüyor. Ardından, Kurtuluş kendi üstüne silah doğrulturak yaşamına son veriyor. İhbar üzerine olay yerine hemen polis ve sağlık ekipleri iletiliyor. Sağlık ekipleri, yaptıkları kontroller sonucunda her iki kişinin de hayatlarını kaybettiğini tespit ediyor. Olay yerinde yapılan incelemeler sırasında ele geçirilen tabancanın ruhsatsız olduğu belirleniyor. İki genç insanın cansız bedenleri, araştırmalar tamamlandıktan sonra Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılıyor.

KAZA ENDEKSİ KAYITLARI

Hilal Özdemir’in kafede iş başvurusu için bulunduğu öğrenilmişken, peşinden gelen Ayberk Kurtuluş’un eski erkek arkadaşı olduğu anlaşılmıştır. Bunun yanı sıra, Kurtuluş’un geçmişinde 24 suç kaydının bulunduğu da bilgisi elde edildi.

SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

Olay ile ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

ÜNİVERSİTEDEN YAPILAN AÇIKLAMA

Boğaziçi Üniversitesi, konuyla ilgili sosyal medya hesaplarından bir açıklama paylaştı. Açıklamada, “Üniversitemizin Güney Kampüsü Kale Kapısı’nda sivil bir vatandaşın silahlı saldırı sonucu hayatını kaybettiği, daha sonra saldırıyı gerçekleştiren failin aynı silahla intihar ettiği bilgisini üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Savcılık tarafından yürütülen adli soruşturmayla ilgili Üniversitemiz gerekli iş birliğini yerine getirmektedir. Hayatını kaybeden vatandaşımıza Allah’tan rahmet, acılı ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyoruz. Kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarız.” ifadeleri yer alıyor.