Boğaziçi Üniversitesi’nden 6 şüpheli tutuklandı

GÜVENLİK TEDBİRLERİ AŞILDI, GÖZALTILAR GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Boğaziçi Üniversitesi’nde, bir öğrenci kulübü tarafından düzenlenen etkinlik için alınan güvenlik tedbirini aşmaya çalıştıkları iddiasıyla emniyet güçlerine saldıran şüphelilerden 6’sı tutuklandı. Üniversitenin Kuzey Kampüsü’nde toplanan grupların, bir öğrenci kulübünün faaliyetlerini engellemek amacıyla hareket ederken Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü ekiplerine saldırdığı öne sürüldü. Olay sonucunda 97 kişi gözaltına alındı.

İŞLEMLER SONRASINDA TUTUKLAMALAR GERÇEKLEŞTİ

Gözaltına alınan şüphelilerden 82’si, emniyetteki işlemleri tamamlanmasının ardından serbest bırakıldı. 15 şüpheli ise adliyeye sevk edildi. Savcılıkta ifadeleri alınan bu şüpheliler, “görevi yaptırmamak için direnme” suçlamasıyla tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine gönderildi. Hakimlik, 6 şüphelinin tutuklanmasına karar verirken, 9 kişiye “yurt dışına çıkış yasağı” ve “imza atma” gibi adli kontrol şartları ile serbest bırakma kararı verdi.

İSTANBUL VALİLİĞİ’NDEN AÇIKLAMA GELDİ

İstanbul Valiliği, dün Boğaziçi Üniversitesi Kuzey Kampüsü’nde toplanan ve bir öğrenci kulübünün etkinliğini engellemeye çalışan grubun, Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü ekiplerine saldırdığını duyurdu. Açıklamada, saldırı sonucunda 13 emniyet mensubunun hafif yaralandığı, bu çatışma sırasında toplamda 97 göstericinin gözaltına alındığı bilgisi verildi.