Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. M. Naci İ., Zirveye dair açıklamalarda bulundu

ÜNİVERSİTENİN KÜRESEL FİNANS ZİRVESİNE EV SAHİPLİĞİ

Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Naci İnci, Boğaziçi Üniversitesi Finans Zirvesi hakkında, “Dünya, kritik bir süreçten geçiyor. Küresel alanda finansal çalkantıların sürdüğü bu belirsizlik döneminde böyle bir finans zirvesinin Boğaziçi Üniversitesinde yapılması önemli” değerlendirmesini yaptı. “Belirsizlik Çağında Finansal Dönüşüm” temasıyla düzenlenen zirve, para politikası, bankacılık, yatırım dinamikleri, finansal teknolojiler ve dijital dönüşüm başlıkları altında birçok üst düzey ismi bir araya getiriyor. Zirve, Boğaziçi Üniversitesi öğrencileriyle kamu temsilcileri, sivil toplum kuruluşu liderleri ve bankaların yöneticilerini buluşturuyor.

ZİRVE STRATEJİK BİR PLATFORM NİTELİĞİNDE

Boğaziçi Üniversitesi’nin Güney Kampüsü’nde gerçekleşen zirve, bugün başladı ve yarın sona erecek. Zirvenin, Türkiye’nin finansal geleceğini şekillendiren politikaları uluslararası gelişmeler çerçevesinde değerlendirmek amacıyla kurulan stratejik platform niteliği taşıyor. İlk günde Türkiye ekonomisinin mevcut durumu, para politikaları, bankacılık ve finansal teknolojiler gibi konular gündeme getirildi. Yarın ise sanayi ve enerji sektörlerinin değişen küresel finansal mimarisindeki dönüşüm ve iş dünyasının belirsizlik ortamındaki dayanıklılığı gibi konular öne çıkacak.

ÜLKEYE KATKI SAĞLAYAN BİR ETKİNLİK

Zirve kapsamında bir değerlendirme yapan Prof. Dr. İnci, “Dünyanın kritik bir süreçten geçtiğini belirterek, küresel alandaki belirsizlik döneminde gerçekleştirilen bu zirvenin, Türkiye’ye katkı sağlayan önemli bir etkinlik olduğunu vurguladı. İnci, “Boğaziçi Üniversitesi, finans alanında güçlü bir altyapıya sahip ve bilgi üretiminin topluma mal olması, kamu ve özel sektöre hizmet etmesi açısından çok önem taşıdığını” ifade etti. Ayrıca, zirveyi düzenlemek için uzun süre çalıştıklarını belirten İnci, TNCMB Başkanı ve diğer önemli isimlerin konuşmalar yapacağını ekledi.

GÜÇLÜ KATILIM VE GELECEK İÇİN UMUTLAR

Prof. Dr. İnci, zirve çerçevesinde ele alınan önemli konuların sektöre, kamuya ve akademik dünyaya katkı sağladığını düşündüğünü söyleyerek, organizasyonun gelecekte benzer zirvelere liderlik edeceği umudunu dile getirdi. İnci, zirvenin temasının “Belirsizlik Çağında Finansal Dönüşüm” olduğunu belirtti ve bu dönemde yeni fırsatlar için kırılma anlarının değerlendirilmesi gerektiğine dikkat çekti. Son olarak, zirvenin öğrencilere vereceği ufuk açısından önemine vurgu yaptı.