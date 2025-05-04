Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Naci İnci, Teknofest’e ilgiden memnun

TEKNOFEST KKTC’YE İLGİ BEKLENTİYİ AŞTI

Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Naci İnci, TEKNOFEST KKTC’ye olan ilginin beklenenden daha yüksek olduğunu belirtti. İnci, “TEKNOFEST’in yurt dışına daha fazla açılacağına inanıyorum.” diye ifade etti. Dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali olan TEKNOFEST KKTC, son gün etkinlikleriyle devam ediyor. İnci, festivalin Milli Teknoloji Hamlesi’nin öncü etkinliklerinden biri olduğunu aktardı.

BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ’NDEN YÜKSEK KATILIM

TEKNOFEST’e başladığı günden beri Boğaziçi Üniversitesi olarak katkıda bulunduklarının altını çizen İnci, “TEKNOFEST, her yıl heyecanı daha çok artan, insanları daha çok motive eden, öz güveni daha çok artan bir etkinlik oldu. Bir dünya markası oldu. Bu açıdan ülkemizin çok kıymetli bir şey kazandığına inanıyorum.” dedi. İnci, KKTC’deki yoğun ilgiye dikkat çekerek, “Bu kadar kalabalık beklemiyorduk. Çok mutlu ve gururluyuz.” şeklinde konuştu.

TAKİP EDİLEN ÖLÇÜMLER VE FARKINDALIK

Boğaziçi Üniversitesi’nin festivaldeki standlarına olan ilginin de memnun edici olduğunu belirten İnci, “Burada birkaç tane standımız var. Yapay zeka ve kimya mühendisliği ile ilgili bölümlerimiz mevcut. Kandilli Rasathanesi’nin takip ettiği ölçümleri yapan bir bölüm bulunuyor. İnsanlar, Kandilli’nin yaptığı ölçümleri burada canlı olarak takip ediyorlar.” diye aktardı. Özellikle İstanbul depremlerinin ardından insanların deprem ölçüm sistemlerine olan ilgisinin arttığını vurgulayan İnci, bu bilgilendirmenin önemine dair de bilgi verdi.

TEKNOFEST’İN GELECEĞİ UMUT VERİYOR

İNCI, TEKNOFEST’in sıradanlaşmayan bir etkinlik olduğunu belirtirken, “TEKNOFEST’in en önemli özelliği heyecanının ve motivasyonun artarak devam etmesi. Bu açıdan çok sevindirici bir şey ve çok umut veriyor.” dedi. Ayrıca, TEKNOFEST’in gelecekte daha fazla uluslararası katılımla gelişeceğine inandığını sözlerine ekledi.