Boğaziçi Üniversitesi Tanıtım Günleri Yapıldı

ETKİNLİK HAKKINDA DETAYLAR

Boğaziçi Üniversitesi, Lisansüstü Tanıtım Günleri etkinliğinde yüksek lisans ile doktora adaylarına üniversitenin sunduğu lisansüstü eğitim fırsatları hakkında kapsamlı bilgiler verdi. 19-20 Nisan tarihlerinde gerçekleştirilen etkinliğin ilk günü, Güney Kampüs’te yüz yüze olarak düzenlendi. Adaylar, üniversitenin akademik yapısını yerinde gözlemleme fırsatı yakalarken, 7 farklı enstitüye bağlı olarak sunulan toplamda 53 lisansüstü program hakkında doğrudan bilgi aldı.

MEZUNLARLA ÜÇRETSİZ GÖRÜŞME İMKANI

Gün boyunca kurulan tanıtım stantlarında, akademik danışmanlarla birebir görüşmeler yapıldı. Bunun yanı sıra mezunlarla gerçekleştirilen sohbetler sayesinde adaylar, programların sağladığı olanaklar hakkında birebir bilgi edinme şansına sahip oldu. Mühendislik Fakültesi dersliklerinde düzenlenen tanıtım seminerlerinde, alanlarında uzman öğretim üyeleri, lisansüstü eğitimin içeriği, araştırma fırsatları, disiplinler arası çalışma olanakları ve mezuniyet sonrası kariyer fırsatlarıyla ilgili kapsamlı sunumlar yaptı.

ÇEVRİMİÇİ ETKİNLİK GÜNÜ

Tanıtım günlerinin ikinci günü ise çevrimiçi olarak gerçekleştirildi. İlk güne katılım gösteremeyen adaylar, 20 Nisan’da bir internet platformu aracılığıyla düzenlenen oturumlarla lisansüstü programlara dair detaylı bilgileri edindi. Bu sayede daha fazla aday, Boğaziçi Üniversitesi’nin sunduğu eğitim fırsatlarını değerlendirme imkanı buldu.