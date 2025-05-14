Boğaziçi Üniversitesindeki Protestolarda 6 Şüpheli Tutuklandı

GÖZALTINA ALINAN ŞÜPHELİLERİN DURUMU

Boğaziçi Üniversitesi’nde gerçekleşen bir konferansı protesto ederken polislere saldırdığı iddia edilen 15 şüpheliden 6’sı tutuklandı. Diğer 9 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Protesto, Nurettin Yıldız’ın konuşmacı olarak katıldığı ‘İslami İlimler: Kim İçin, Ne Kadar?’ başlıklı etkinlikte meydana geldi.

SAVCILIK İŞLEMLERİ VE TUTUKLAMA SÜRECİ

Gözaltına alınan 15 şüpheli, ifade işlemleri için Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’na götürüldü. Burada savcılıkta ifadeleri alınan şüpheliler, ‘tutuklama’ talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’ne gönderildi. Sorgulama işlemlerinin ardından 6 şüpheli tutuklanırken, haklarında yurtdışı yasağı getirilen 9 şüpheli adli kontrol şartıyla salıverildi.