Boğaziçi Yetenek Zirvesi Yapay Zekayı Tartıştı

YETENEK ZİRVESİ YAPAY ZEKAYI ELE ALDI

Boğaziçi Business Academy ile Boğaziçi Üniversitesi Kariyer Merkezi işbirliğiyle düzenlenen Boğaziçi Yetenek Zirvesi, ‘Yapay Zeka Çağında Gerçek Yetenek’ temasıyla gerçekleştirildi. Stratejik sektörlerin önde gelen temsilcilerini bir araya getiren zirve, yapay zekanın küresel etkisini tüm yönleriyle inceleme fırsatı sundu. Gün boyunca yapılan oturumlar, yetenek yönetiminden liderlik eğitimine, Ar-Ge yatırımlarından dijital dönüşüme kadar birçok konuyu derinlemesine ele alarak öğrencilere ve profesyonellere geleceğin trendlerini yakından tanıma imkanı sundu.

AÇILIŞ KONUŞMASINDA GELECEK VURGUSU

Zirvenin açılış konuşmasını Boğaziçi Business Academy Yönetim Kurulu Üyesi Fehim Paluluoğlu yaptı. Paluluoğlu, “Dünya hızla dönüşürken, liderlik becerilerine sahip ve değişimi yönetebilecek genç yeteneklere ihtiyacın giderek arttığını” ifade etti. Paluluoğlu, Boğaziçi Business Academy olarak önde gelen şirketlerle öğrenci ve yeni mezunları buluşturmayı hedeflediklerini belirtti. “Böylece hem günümüzün teknolojik ve kurumsal dinamiklerini derinlemesine tartışmak hem de geleceğin lider adaylarını doğru yönlendirmek için verimli bir platform oluşturmayı hedefliyoruz” dedi.

DİJİTAL DÖNÜŞÜM VE EĞİTİM VURGUSU

Zirvenin ikinci konuşmasını gerçekleştiren Boğaziçi Üniversitesi İşletme Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ali Coşkun, “Yeni sanayi devrimi” sürecinin hızla dijitalleştiğine dikkat çekti. Coşkun, öğrencilerin farklı eğitimlerle kendilerini yenilemelerinin gerekliliğine vurgu yaparak, “Liderlik takım çantamızı sürekli yeniliyor, hem öğrencilerimize hem de profesyonellere dijital dönüşüm alanında mikro yetkinlikler kazandırıyoruz. Bu zirve aracılığıyla yeni programlar geliştirerek liderlik ve teknoloji odaklı eğitim fırsatlarını da genişletmeyi hedefliyoruz” şeklinde konuştu. Ayrıca, Boğaziçi Üniversitesi bünyesinde kurulan Veri Bilimi ve Yapay Zeka Enstitüsü ile Yaşam Boyu Eğitim Merkezi’nin daha fazla katma değer sağlayacak eğitimler sunduğunu da sözlerine ekledi.

YAPAY ZEKANIN DÖNÜŞTÜRÜCÜ ETKİSİ

Teknolojiye Yön Veren Liderler temalı oturumda yapay zekanın dönüştürücü etkisi ele alındı. Savunma Sanayii Başkanlığı Başkan Yardımcısı Hakan Karataş, bu durumun yetenek yönetiminden organizasyonel verimliliğe kadar birçok alanı doğrudan etkilediğini kaydetti. “Savunma sanayisinde hem kurumsal hem de küresel bilgi akışının yapay zekayla ciddi şekilde dönüşeceğini” paylaşan Karataş, “bu doğrultuda yapay zekayı kullanabilen çalışan profilinin çok önem kazanacağı” belirtilerek savunma sanayisindeki aktif projelerden bahsetti.

GELECEKTE YAPAY ZEKANIN ROLÜ

Karataş, “Savaş doktrinleri ve harekât ortamları sürekli akıllı, birbirine bağlı, dağıtık ve dijital hale geliyor. Beşinci nesil uçaklardan, altıncı nesil konseptlere geçerken yapay zeka çok daha belirleyici olacak” dedi. Gelecekte yapay zekanın kullanım oranlarının %20’lerden %40’lara çıkabileceğini, bu hızla giderse daha yüksek oranların görülebileceği öngörüsünde bulundu.

YENİ NESİL YETENEKLERİN ÖNEMİ

Zirvenin konuşmalarında yapay zekanın geçici bir trend olmaktan öte, elektrik icadı kadar köklü bir dönüşüm olduğuna dikkat çeken Google Türkiye Genel Müdür Yardımcısı Eren Kantarlı, “Dünyanın en büyük şirketleri ve devletleri bu alana devasa yatırımlar yapıyor. Bu kadar büyük bir kaynağın aktığı bir teknolojinin başarısız olma ihtimali neredeyse yok. Yapay zeka, önümüzde büyük bir potansiyel olarak duruyor; korkmak yerine bu dönüşüme ayak uydurmalıyız” dedi.

AÇIK OTURUMDA DENEYİMLERİN PAYLAŞILMASI

Yeni nesil yeteneklerin tartışıldığı Yapay Zeka Çağında Gerçek Yetenek ve Yetenek Programları panelinde, alanında uzman isimler deneyimlerini katılımcılarla paylaştı. Öğrencilerle gerçekleştirilen açık oturum bölümünde ise yapay zeka döneminde networking oluşturma, bağ kurma ve müşteri yönetimi konularında görüşler ifade edildi.

LİDERLİĞİ VE YETENEK YARDIMCI KONUŞMALARI

Kuveyt Türk Genel Müdür Yardımcısı Semih Sel, THY Genel Müdür Yardımcısı Abdukerim Çay ve HRPeak CEO’su Burhan Koca, yapay zeka ile değişen dünyada liderlik ve yetenek yönetimi üzerine sunumlar yaptı. Zirvenin devam eden oturumlarında mezuniyetine yaklaşan öğrenciler için düzenlenen yetenek programları tanıtıldı.

KAPANIŞ OTURUMUNDA YAPAY ZEKANIN GELECEĞİ

Zirvenin kapanış oturumunda Kıdemli Yapay Zeka Araştırmacısı Esma Nafiye Polat, yapay zekanın geleceği üzerine kapsamlı bir sunum gerçekleştirdi. Öğrencilere kariyer yolculukları hakkında önemli ipuçları verildi ve müşteri yönetimi hakkında deneyim paylaşımında bulunuldu.