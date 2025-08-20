Boğaziçi Yüzme Yarışı, 81 Ülkeden 2900 Yüzücü

YARIŞMA TARİHİ VE KATILIM

BOĞAZİÇİ Kıtalararası Yüzme Yarışı, 81 ülkeden yaklaşık 2900 yüzücünün katılımıyla 24 Ağustos Pazar günü İstanbul Boğazı’nda gerçekleşecek. 1989 yılından beri Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) tarafından düzenlenen bu etkinlik, dünya genelinden yüzücüleri iki kıta arasında spor yoluyla bir araya getiriyor.

REKOR BAŞVURU SAYISI

Bu yılki yarışa, Türkiye dahil 81 ülkeden 4000’in üzerinde yüzücü başvuru yaptı. Başvuru sürecinin sona ermesiyle, yaklaşık 2900 sporcu 6,5 km’lik parkurda Asya kıyısındaki Kanlıca’dan başlayarak Avrupa’da Kuruçeşme’ye kadar kulaç atma fırsatı buldu.

SPOR GELENEĞİ VE DENEYİM

İlk kez 1989 yılında Uluslararası Olimpiyat Komitesi’nin (IOC) desteğiyle düzenlenen bu etkinlik, o zamanki yalnızca 68 sporcu ile başlamıştı. Bugün ise dünyanın en fazla katılımlı açık su etkinliklerinden biri olarak öne çıkıyor. Kadınlar kategorisinde en iyi derece 2006 yılında 40 dakika 50 saniyelik süresiyle Beren Kayrak’a, erkekler kategorisinde ise 2021’de 38 dakika 22 saniyelik zamanıyla Polat Uzer Turnalı’ya ait. En çok birinciliği ise kürsüde 10 kez yer alarak Hakan Eskioğlu elde ediyor. 2010 yılından bu yana parkuru tamamlayan yüzücüler, “Kıtalararası Yüzücü Sertifikası” ile ödüllendiriliyor. Yarış, yıllar içinde IOC Başkanı ve Olimpik Yüzücü Kirsty Coventry gibi isimlerin yanı sıra Mark Spitz, Inge de Brujin, Sergei Bubka gibi dünyaca ünlü yüzücüleri de İstanbul Boğazı’nda ağırladı. Ayrıca, 2016 yılında Dünya Açık Su Yüzme Birliği (WOWSA) tarafından “Yılın En İyi Açık Su Yüzme Organizasyonu” olarak seçilen yarış, 2019’da “Dünyanın En İyi 100 Açık Su Yüzme Yarışı” oylamasında birinciliği aldı.