Boğaziçi Yüzme Yarışı Başladı. Yüzücüler Filistin’e Destek Verdi

YARIŞMA BAŞLADI

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) tarafından düzenlenen Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı bu yıl 37’nci kez gerçekleştiriliyor. Parkur için yaklaşık 2800 sporcu, Kuruçeşme Cemil Topuzlu Parkı’nda toplandı ve ardından yarışın başlayacağı Kanlıca Vapur İskelesi’ne taşındı. Yarış öncesinde başlangıç alanında etkili olan sağanak yağış yüzünden sporcular için zorlu bir atmosfer oluştu.

FİLİSTİN’E DESTEK

Yüzücüler, yarışın startını aldıklarında “Kıtalararası Yüzücü” unvanını kazanmak için 6,5 kilometrelik parkurda kulaç atmaya başladı. Yarışmaya katılan bazı sporcular, Filistin’e destek amacıyla ellerinde Filistin bayrakları ile dikkat çekti. Vapura binerken bayrakları sıkı sıkı tutarak start alanına giden yarışmacılar, bu anlamlı destekleriyle de sosyal bir mesaj verdi.