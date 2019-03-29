Boğaziçili Arda’nın cesedi bulundu

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7 gündür haber alınamayan üniversiteli gençten kötü haber geldi. Arda Duman’ın cesedi Belgrad Ormanları’nda bulundu.

BOĞAZİÇİ Üniversitesi Psikoloji Bölümü 1’inci sınıf öğrencisi Arda Duman (22), 22 Mart’ta okuldan çıktıktan sonra kayıplara karıştı. Ailesinin ihbarı ile çalışma başlatan polis, Duman’ın okuldan çıktıktan sonra Kilyos otobüsüne bindiğini tespit etti. Duman’ın cep telefonunun en son Belgrad Ormanı içinde sinyal verdiği ayrıca orman içindeki İBB’ye ait tuvaletleri kullanmak için AKBİL kullandığı da tespit edilince arama çalışmaları bu bölgede yoğunlaştı. AFAD ve AKUT’un katıldığı arama çalışmalarına jandarma helikopteri ve hassas burunlu arama kurtarma köpekleri de katıldı. Köpeklere Arda Duman’ın yastık kılıfı koklatıldı.

DARP VE YARA İZİ YOK

Arama kurtarma ekipleri dün akşam saatlerinde Arda Duman’ın cesedini son olarak görüldüğü tuvaletlerin 2 buçuk kilometre uzağında buldu. Bir ağacın altında sırt üstü yatar şekilde bulunan ve vücudunda darp, kesici, delici ya da ateşli silah izi bulunmayan Duman’ın yanında bir de şişe vardı. İlk incelemede şişedeki sıvı artığının ne olduğu anlaşılamadı. Bu nedenle şişe, içindeki sıvı artığının belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Jandarma olay yeri inceleme ekipleri ile soruşturma savcısı ise olay yerinde uzun süre incelemelerde bulundu.

Arkadaşları Duman’ın kimse ile bir sorunu olmadığını, kendi halinde ve derslerinde başarılı bir genç olduğunu söyledi.

HÜRRİYET