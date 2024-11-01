“Boğazından Bıçakla Yaralanan Genç Hayatını Kaybetti”

OLAYIN MEYDANA GELDİĞİ ZAMAN VE MEKAN

20 Ekim’de saat 15.00 sıralarında, Yakutiye ilçesi 100’üncü Yıl Parkı yanında bir olay gerçekleşti. Afganistan uyruklu M.Y. (15), yanındaki iki arkadaşıyla beraber karşıdan gelen Ahmet Efe Taşken ve onun arkadaşları arasında bir tartışma başladı.

TARTIŞMA VE SALDIRI

Tartışma esnasında M.Y., belinden çıkardığı bıçakla Taşken’i boğazından yaraladı. Durum hemen polise bildirildi ve bölgeye polis ile sağlık ekipleri gönderildi. Ahmet Efe Taşken, olay sonrası ambulansla Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada, acil serviste yapılan müdahalenin ardından Kalp ve Damar Cerrahisi Yoğun Bakım Servisi’nde tedavi altına alındı.

M.Y.’NİN YAKALANMASI VE TUTUKLANMASI

Polis, olaya karışan M.Y.’yi kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. M.Y. ile birlikte bulunan R.A. (13) ve R.H. (14) ifadeleri alındıktan sonra adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden M.Y. tutuklandı, diğer arkadaşları ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.