Boğazlıyan’da Makaron ve Tütün Ele Geçirildi

İLÇEDE YAPILAN OPERASYON

Yozgat’ın Boğazlıyan ilçesinde gerçekleştirilen bir operasyon sonucunda makaron ve tütün bulundu. Elde edilen bilgilere göre, Boğazlıyan Jandarma Komutanlığı ekipleri ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri istihbarat doğrultusunda harekete geçti.

KİŞİYE AİT DÜKKANDA ARAMA

C.E. isimli şahsın dükkanında, deposunda ve ikametinde yapılan aramalarda bin 340 adet içi tütün doldurulmuş makaron, 268 adet boş makaron, 50 kg kıyılmış tütün ve 12 kg kaçak çay ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

İstanbul’da Gazzeli Öğrencilere Destek Programı

İstanbul'da düzenlenen etkinlikte, Gazzeli üniversite öğrencilerine destek mesajları gönderildi; eğitim ve insani değerler üzerinde duruldu.
A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA 2025 Avrupa Şampiyonası’nda İsveç’i yendi

A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA 2025 Avrupa Şampiyonası son 16 turunda İsveç'i 85-79 yenerek çeyrek finale yükseldi. Alperen Şengün maçın en çok sayı atan oyuncusu oldu.

