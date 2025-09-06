Boğazlıyan’da Makaron ve Tütün Ele Geçirildi

İLÇEDE YAPILAN OPERASYON

Yozgat’ın Boğazlıyan ilçesinde gerçekleştirilen bir operasyon sonucunda makaron ve tütün bulundu. Elde edilen bilgilere göre, Boğazlıyan Jandarma Komutanlığı ekipleri ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri istihbarat doğrultusunda harekete geçti.

KİŞİYE AİT DÜKKANDA ARAMA

C.E. isimli şahsın dükkanında, deposunda ve ikametinde yapılan aramalarda bin 340 adet içi tütün doldurulmuş makaron, 268 adet boş makaron, 50 kg kıyılmış tütün ve 12 kg kaçak çay ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.