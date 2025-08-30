Bogota’da TSK Günü Kutlandı

KUTLAMA TÖRENİ DÜZENLENDİ

Kolombiya’nın başkenti Bogota’da 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü dolayısıyla özel bir resepsiyon gerçekleştirildi. Türkiye’nin Bogota Büyükelçisi Beste Pehlivan Sun ile Silahlı Kuvvetler Savunma Ataşesi Yarbay Serdar Surada’nın ev sahipliğinde düzenlenen etkinlik, büyükelçilik rezidansında yapıldı. Resepsiyona, Kolombiya’da bulunan çeşitli ülkelerin askeri temsilcileri, büyükelçiler, ülkede yaşayan Türk vatandaşları ve büyükelçilik personeli katılım gösterdi.

RESEPSİYONUN İÇERİĞİ

Resepsiyon, saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı ve Kolombiya milli marşının okunmasıyla başladı. Büyükelçi Sun, misafirlere Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajını okudu. Sun, yaptığı konuşmada, “30 Ağustos 1922’de Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün liderliğinde Türk ordusu Kurtuluş Savaşı’nda kesin zafer kazanmıştır” diyerek, bu özel günün Türk Silahlı Kuvvetleri Günü olarak da kutlandığını vurguladı. Atatürk ve tüm şehitler ile gaziler anılarak, katkılarından dolayı misafirlere teşekkür edildi.

SAVUNMA ATAŞESİNDEN AÇIKLAMALAR

Programda Savunma Ataşesi Surada da günün anlam ve önemine dair bir konuşma yaptı. Resepsiyon kapsamında, Türk Silahlı Kuvvetleri Günü’ne özel olarak Milli Savunma Bakanlığı tarafından hazırlanan video gösterildi. Konuşmaların ardından, davetlilere Türk mutfağından çeşitli lezzetler sunuldu.