Boğulma Tehlikesi Geçiren Ö.K. Tutuklandı

BOĞULMA TEHLİKESİ GEÇİRDİ

Ö.K. (37) isimli kişi, yüzme amacıyla girdiği denizde boğulma tehlikesi yaşadı. Cankurtaranların hızlı müdahalesi ile denizden çıkarılan bu şahıs, kurtarılırken başkasına ait kimlik bilgilerini verdi.

POLİS MÜDAHALESİ İLE GERÇEK KİMLİĞİ ORTAYA ÇIKTI

Polisteki tutarsızlıklar üzerine, Ö.K. Sahil Güvenlik ekipleri ile birlikte polis merkezine götürüldü. Burada yapılan araştırmalarla, Ö.K.’nin gerçek kimliği tespit edildi. Yapılan incelemelerde, 7 ayrı suçtan hakkında arama kararı bulunduğu ve 22 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu öğrenildi.

TUTUKLANDI VE CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Ö.K., İlçe Emniyet Müdürlüğü’ndeki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi. Çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanan Ö.K., cezaevine gönderildi.

Ege’de Gergin Türk-Yunan Balıkçılar

Ege Denizi'ndeki Saros Körfezi'nde Türk ve Yunan balıkçıları arasında gerginlik meydana geldi. O anlar cep telefonlarıyla kaydedildi.
İçişleri Bakanlığı Uyardı: 8 İl İçin Uyarı

İçişleri Bakanlığı, Kocaeli, Sakarya, Bursa, Yalova, Bilecik, Kütahya, Düzce ve Bolu'nun batı bölgelerinde sağanak yağış uyarısında bulundu.

