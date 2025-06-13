Böğürtlen İhracatı 427 Ton Oldu

İLK DÖNEMDEKİ İHRACAT RAKAMLARI

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Batman ziyaretinin ardından Siirt’in Kurtalan ilçesinde Türkiye’nin en büyük tek parça böğürtlen bahçesinde hasat törenine katıldı. Törende Bakan Yumaklı’ya Siirt Valisi Kemal Kızılkaya, Batman Valisi Ekrem Canalp ve AK Parti milletvekilleri Mervan Gül ile Ferhat Nasıroğlu eşlik etti. Törende açıklamalarda bulunan Bakan Yumaklı, 2025 yılının ilk dört ayında 427 ton böğürtlen ihracatının gerçekleştiğini ifade etti.

İHRACATTAKİ BAŞARI HAKKINDAKİ VURGULAR

Bakan Yumaklı, “Siirt, Bursa’dan sonra böğürtlen üretiminde Türkiye’de ikinci sırada. Bu çok kıymetli. Tek parça halinde bu kadar büyük bir meyvenin, taze meyvenin üretilmesini başarmışsınız, bir de bunu markalı hale getirip ihraç edilir hale getirmişsiniz burada hakikaten çok büyük bir başarı vardır” dedi. Ayrıca 2024 yılı itibarıyla Türkiye genelinde 448 ton böğürtlen ihracatı gerçekleştiğinin altını çizdi.

POTANSİYELİN GÖSTERİLMESİ

Yumaklı, “Rakamın küçüklüğüne bakmayın. Yükte hafif, pahada ağır. 2025 yılında sadece dört ayda 427 ton ihracat var. Yani 2024’te 448 ton, 2025’in sadece dört ayında sadece 427 ton. Buradaki büyük potansiyeli görüyorsunuz. Bizim bereketli topraklarımız, insanımızın çalışkanlığıyla bir araya geldiğinde ortaya çıkan başarı hakikaten fark oluşturuyor” şeklinde konuştu.