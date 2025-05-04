Boko Haram Saldırısında 4 Asker Hayatını Kaybetti

YOBE’DE ASKERİ ÜSE SALDIRI

Nijerya’nın kuzeydoğusundaki Yobe eyaletinde, terör örgütü Boko Haram’ın bir askeri üsse düzenlediği saldırıda 4 asker hayatını kaybetti. Ulusal basında yer alan bilgilere göre, bir askeri yetkili, Boko Haram üyelerinin, Yobe eyaletine bağlı Buni Yadi bölgesindeki askeri üssü hedef aldığını ifade etti. Saldırıda 4 askerin yaşamını yitirdiği ve çok sayıda kişinin yaralandığı bildirildi.

BOKO HARAM’IN TEHDİDİ

Boko Haram, 2000’li yılların başından itibaren Nijerya’da etkinlik gösteriyor ve özellikle 2009’dan bu yana düzenlediği kitlesel terör eylemlerinde on binlerce kişinin hayatını kaybetmesine neden oldu. Terör örgütü, 2015 yılından bu yana komşu ülkeler olan Kamerun, Çad ve Nijer’de de saldırılar düzenliyor. Örgütün Çad Gölü Havzası’ndaki eylemlerinde en az 2 bin kişi can verdi. Ülkedeki terör saldırıları ve çatışmalar, yüz binlerce insanın göç etmek zorunda kalmasına yol açıyor.