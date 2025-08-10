Boks Gecesinde İki Sporcu Hayatını Kaybetti

DOKUZ YAŞINDAKİ İKİ BOKSÖRÜN TRAJİK KAYBI

Tokyo’daki Korakuen Hall’da aynı boks gecesinde ringde karşılaşan iki Japon boksör, farklı karşılaşmalarında yaşanan beyin hasarı nedeniyle hayatını kaybetti. CNN International’da yer alan habere göre, 28 yaşındaki Shigetoshi Kotari, 2 Ağustos’ta Oriental ve Pasifik Boks Federasyonu süper tüy siklet şampiyonu Yamato Hata ile 12 raunt süren bir maç yaptı. Maç berabere sonuçlandıktan sonra ring kenarında fenalaşan Kotari’ye, beyin ile kafatası arasında kan toplanmasıyla gelişen subdural hematom teşhisi konuldu ve acil beyin ameliyatına alındı. Ancak boksör, 8 Ağustos’ta yaşamını yitirdi. Dünya Boks Organizasyonu (WBO), sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, “Huzur içinde uyu, Shigetoshi Kotari. Boks dünyası, 2 Ağustos’taki unvan maçında aldığı yaralar sonucu hayatını kaybeden Japon boksör Shigetoshi Kotari’nin trajik kaybının yasını tutuyor,” şeklinde ifadeler kullandı.

İKİNCİ KAYIP: HIROMASA URAKAWA

9 Ağustos Cumartesi günü, 28 yaşındaki Hiromasa Urakawa, Yoji Saito’ya nakavtla yenildiği karşılaşma sonrasında benzer yaralanmalar nedeniyle yaşamını yitirdi. Urakawa’nın hayatını kurtarmak amacıyla kraniyotomi ameliyatı gerçekleştirildi. WBO, cumartesi günü yaptığı diğer bir paylaşımda, “Bu yürek parçalayıcı haber, aynı boks gecesinde ringde bulunan ve aldığı yaralar sonucu hayatını kaybeden Shigetoshi Kotari’nin ölümünden yalnızca birkaç gün sonra geldi. Bu son derece zor dönemde ailelere, dostlara ve Japon boks camiasına en derin taziyelerimizi sunuyoruz” dedi.