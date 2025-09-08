Haberler

Boksör Busenaz Sürmeneli Çeyrek Finale Yükseldi

Milli boksör Busenaz Sürmeneli, Dünya Boks Şampiyonası’nın son 16 turunda Kolombiyalı boksör Angie Paola Valdes Pana’yı yenerek çeyrek finale yükselmeyi başardı. Şampiyona, İngiltere’nin Liverpool kentinde gerçekleştiriliyor.

Olimpiyat ve dünya şampiyonu olan Busenaz Sürmeneli, Kolombiyalı rakibi karşısında ringde gösterdiği başarılı performansla adını çeyrek finale yazdırdı. Bu sonuç, Sürmeneli’nin uluslararası alandaki başarısını bir kez daha gözler önüne seriyor.

Tekirdağ’da Anne Ve Oğlu Yaralandı

Saray ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan anne ve 7 yaşındaki oğlu bir minibüsün çarpması sonucu yaralandı. O anlar güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.
Dijital Dünyada Çocuk Hakları Sözleşmesi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Dijital Dünyada Çocuk Hakları Sözleşmesi'nin imzalanmasıyla küresel farkındalık yaratmayı amaçladıklarını duyurdu.

