Boksör Busenaz Sürmeneli Çeyrek Finale Yükseldi

BUSENAZ SÜRMENELİ ÇEYREK FİNALE YÜKSELDİ

Milli boksör Busenaz Sürmeneli, Dünya Boks Şampiyonası’nın son 16 turunda Kolombiyalı boksör Angie Paola Valdes Pana’yı yenerek çeyrek finale yükselmeyi başardı. Şampiyona, İngiltere’nin Liverpool kentinde gerçekleştiriliyor.

RİNGDEKİ BAŞARI

Olimpiyat ve dünya şampiyonu olan Busenaz Sürmeneli, Kolombiyalı rakibi karşısında ringde gösterdiği başarılı performansla adını çeyrek finale yazdırdı. Bu sonuç, Sürmeneli’nin uluslararası alandaki başarısını bir kez daha gözler önüne seriyor.