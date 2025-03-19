Boksör Rabia Yüceer’den Kaymakama Ziyaret

BOKSÖR RABİA YÜCEER’DEN ZİYARET
Bulgaristan’da gerçekleştirilen 76. Uluslararası Strandja Büyük Bayanlar Turnuvası’nda bronz madalya kazanan milli boksör Rabia Yüceer, Beylikova Kaymakamı İsmail Şanal’ı ziyaret etti. Turnuva, 22 Şubat – 2 Mart 2025 tarihleri arasında Bulgaristan’ın başkenti Sofya’da yapıldı.
YÜCEER’İN BAŞARISI VE TEBRİKLER
Eskişehir’in Beylikova İlçesi Yukarıiğdeağacı Mahallesi’nden katılan milli boksör Yüceer, turnuvayı 3’üncülükle tamamlayarak bronz madalya ile döndü. Ziyaretinde Kaymakam İsmail Şanal, Yüceer’i tebrik ederek başarısının devamını diledi.