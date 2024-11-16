Boksun Ciddiyetine Zarar Veren Karşılaşma

MAÇIN TEPKİLERİ

Boks otoriteleri, tehlikeli ve sorumsuz olarak değerlendirdikleri Mike Tyson ile Jake Paul arasındaki karşılaşmanın boksun ciddiyetine zarar verdiği konusunda hemfikir. 31 yaşında olan bu iki dövüşçünün ringe çıkması, birçok kişiden eleştiri aldı. Fiziksel eşitliği sağlamak amacıyla sıkı kurallarla sınırlandırılan boks, hız, güç ve dayanıklılık açısından bir dengenin sağlanmasını hedefliyor. Ancak bu tarz bir eşleşme, doğal olarak farklı tepkileri de ortaya çıkarıyor.

IŞIK ALTINDAKİ DÖVÜŞÇÜLER

Son profesyonel maçına 2005 yılında Kevin McBride karşısında çıkan Mike Tyson, 2020 yılında Roy Jones Jr. ile bir gösteri maçı yapmasına rağmen son 19 yıldır profesyonel bir meydan okumaya katılmamıştı. Tyson’ın bu kadar uzun bir aradan sonra ringe dönüşü, dövüşseverler ve boks camiası için büyük bir merak konusu oldu. Jake Paul’un bu karşılaşmadaki yeri ise, genç yaşına ve tartışmalı geçmişine rağmen dikkat çekici bir gelişme olarak değerlendiriliyor.