Boksun Önemi Hakkında Görüşme Yapıldı

BAŞKAN HEKİMOĞLU’NUN ZİYARETİ

Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Suat Hekimoğlu, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç’u ziyaret etti. Hekimoğlu ve Yönetim Kurulu Asbaşkanı Özgür Güzey, bu toplantıda Türk boksuna verilen destekler ve gelecekteki iş birlikleri hakkında değerlendirmelerde bulundu. Ziyaret esnasında Hekimoğlu, Koç’a amatör sporlara olan kıymetli katkılarından dolayı teşekkür etti.

FENERBAHÇE’NİN ROLÜ

Hekimoğlu, Fenerbahçe Kulübü’nün milli takıma birçok sporcu kazandırdığına dikkat çekerek, “Sayın Başkan Ali Koç’a misafirperverliği için teşekkür ederiz. Türk boksu için çok verimli bir sohbet gerçekleştirdik. Kulüplerimize olan ziyaretlerimiz devam edecek. Türk boksu için tüm kulüplerimizin görüşleri bizim için çok değerli” diye konuştu. Fenerbahçe’nin boks ve diğer amatör branşlardaki katkısının önemini vurgulayan Hekimoğlu, bu desteklerin artması gerektiğini belirtti.

PLAKET TAKDİMİ

Görüşmenin sonunda Hekimoğlu, Ali Koç’a bir plaket takdim etti. Ali Koç da ziyareti için Hekimoğlu’na teşekkür ederek, Türk boksuna olan desteklerinin devam edeceğini ifade etti.