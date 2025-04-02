Bolat: Boykot Çağrıları Ekonomiye Zarar Veriyor

TÜRKİYE EKONOMİSİ HIZLA İYİLEŞİYOR

Bolat, Türkiye’nin yangın, savaş ve deprem gibi felaketlerin yaralarını hızla sardığını vurguluyor. “Makroekonomik göstergelerde büyüme, istihdam artışı ve cari açığın kapanması gibi olumlu gelişmeler var,” derken, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik iki hafta önce başlayan rüşvet ve yolsuzluk soruşturmasına dikkat çekiyor. “10 milyarlarca TL’nin söz konusu olduğu bu soruşturmada itiraflar ortaya çıktı. Ana muhalefet, ‘en iyi savunma hücumdur’ mantığıyla kitleleri sokağa dökmeye çalıştı,” şeklinde ifade ediyor.

Bolat, CHP’nin miting ve ticareti durdurma çağrılarını eleştiriyor: “Emniyet 160 bin kişinin katıldığını söylerken, onlar 2 milyon dedi. Bu başarısız olunca ekonomiye zarar verme çabasına girdiler. 230 milyar dolarlık milli geliri 1.3 trilyona çıkardık, ihracatı 7,5 kat artırdık. Böyle bir ortamda parti içi kavgaları ve yolsuzluk haberlerini örtbas etmeye çalışıyorlar.” Kadıköy, Nişantaşı ve Bağdat Caddesi’nde bazı dükkanların kapalı olduğunu belirten Bolat, “Kendi kendilerine zarar veriyorlar,” diyor.

ALIMENT CAMIASINA ÇAĞRI

Bakan Bolat, halka seslenerek, “Eğer cuma-cumartesi alışveriş planınız varsa, bunu bugün yapın. Bugün milli ekonomiye sahip çıkma, üretim, tüketim ve istihdam günüdür,” çağrısında bulunuyor. Türkiye’nin dünyada takdir gören ekonomisi ve savunma sanayisine vurgu yapan Bolat, “Bir yanda gece gündüz çalışan bir hükümet, diğer yanda ekonomiye zarar vermeye çalışan bir zihniyet var. Halkımız bu oyunu gördü,” diye ekliyor.

KAMU DÜZENİ EKONOMİNİN TEMELİ

Bolat, geçmişteki Gezi olayları ve 28 Şubat süreçlerini hatırlatarak, “O zaman da boykot listeleri yayınlandı, ama kazanan firmalarımız oldu. Kaybeden bu listeleri yapanlar. Bugün de aynısı yaşanıyor,” diyor. Kamu düzeninin önemine işaret eden Bakan, “Asayiş bozulursa ne ekonomi ne huzur kalır. Hükümetlerin görevi kamu düzenini korumaktır,” vurgusu yapıyor.

İSRAİL’E BOYKOT ÇAĞRISI TUTARSIZLIK

Bolat, CHP’nin tutarsızlığına dikkat çekiyor: “İsrail 60 bin Gazzeliyi şehit ederken boykota ‘gerek yok’ dediler, şimdi milli ekonomiye zarar vermek için boykot çağrısı yapıyorlar. Halkımız 22 yıldır AK Parti’ye güveniyor, yine edecek.” İş yeri sahiplerine seslenen Bakan, “Haftalık alışverişinizi yarına bırakmayın, bugün yapın,” diyor.