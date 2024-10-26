“Bolat: E-Ticarette Büyüme Beklentileri Açıkladı” Yeni Başlık: “Bolat: E-Ticarette Yüzde 75 Büyüme”

KÜRESEL E-TİCARET HACMİ ARTIYOR

TürkMedya’nın düzenlediği E-Ticaret ve Perakende Zirvesi’nde konuşan Bolat, küresel e-ticaret hacminin 2019 yılından bu yana yüzde 75 büyüdüğünü belirtti. 2024 yılı sonunda bu hacmin 6,3 trilyon dolara ulaşmasının beklendiğini aktardı. Ayrıca, savunma sanayindeki başarılarla ilgili bilgilere değindi.

SAVUNMA SANAYİNE YÖNELİK LANET VE BAŞARILAR

Bolat, etkinliğin açılışında, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ’nin yerleşkesine düzenlenen terör saldırısını bir kez daha lanetledi. Saldırıda hayatını kaybeden şehitler için Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar diledi. Saldırının, İstanbul Fuar Merkezi’nde düzenlenen SAHA EXPO Fuarı sırasında gerçekleştiğine dikkat çekti. Fuara 300 uluslararası delegasyonun katıldığını ve bu katılımların halen sürdüğünü söyledi. Bu fuarda 6,2 milyar dolarlık savunma sanayi ihracat projeleri imzalandığını ve yıllık üretimin 12 milyar dolara ulaştığını aktardı.

Bu yıl savunma sanayinde 6,5 milyar dolarlık bir ihracat hedeflendiğini dile getiren Bolat, savunma sanayinin başarısının Türk sanayisine itibar kazandırdığını ifade etti. Türkiye’nin kaliteli ve yüksek teknoloji düzeyine sahip ürünler ihraç edebiliyor algısının yerleşmesinde savunma sanayinin önemli rol oynadığını vurguladı ve “Savunma sanayi, teknolojinin de gelişmesini hızlandıran bir sektör. Sanayinin de gelişmesini hızlandıran bir sektör” dedi.

E-TİCARETTE YÜKSEK POTANSİYEL

E-ticaretin yüksek potansiyeline dikkat çeken Bolat, Kovid-19 salgını döneminde hızlı bir şekilde büyüyen elektronik ticaretle ilgili hedeflerini açıkladı. Elektronik ticaretin yeni iş kolları, istihdam ve uzmanlık alanları yarattığını söyleyen Bolat, bunun ekonomi için önemli bir dinamizm sağladığını belirtti. Ayrıca, Türkiye’nin e-ticaret açısından büyük bir potansiyele sahip olduğunu ifade etti.

ESNAF VE SANATKÂRLARIN E-TİCARETE YÖNELİMİ

Bolat, Bakanlık olarak esnaf ve sanatkârların e-ticarete yönelmelerini teşvik ettiklerini aktardı ve bu teşviklerin esnafın dijitalleşme ve teknolojik fırsatları değerlendirmesi konusunda memnuniyet verici bir gelişme olduğunu belirtti. E-ihracat payının yüzde 2,6’ya yükseldiğini kaydeden Bolat, Kalkınma Planı’nın son yılı olan 2028’de e-ihracatın toplam mal ihracatındaki payını yüzde 10’a çıkarmayı hedeflediklerini açıkladı.