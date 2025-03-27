Bolat: İşsizlik 13 Yılın En Düşüğünde

İŞSİZLİK ORANI DÜŞÜYOR

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Şubat ayı işsizlik verilerine dair önemli açıklamalarda bulundu. Bolat, “2025 yılı Şubat ayında işsizlik oranı yüzde 8,2 ile yaklaşık son 13 yılın en düşük seviyesinde gerçekleşti. İşsiz sayısı 9,5 yıl sonra ilk kez 3 milyonun altına gerileyerek, 2 milyon 886 bin kişi olarak gerçekleşti” şeklinde bilgi verdi. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan verilere göre, işsizlik oranının son 13 ayın en düşük seviyesinde olduğunu vurguladı.

ERKEK-KADIN İŞSİZLİĞİ

Bolat, erkeklerde işsizlik oranının yüzde 6,7 ile tarihsel olarak düşük seviyelere yakın seyrettiğini belirtirken, kadınlardaki işsizlik oranının yüzde 11 ile yaklaşık 12 yılın en düşük seviyesinde kaydedildiğini dile getirdi. Bu bağlamda, “Şubat ayında işsizlik oranı yüzde 8,2 ile yaklaşık son 13 yılın en düşük seviyesinde gerçekleşti” dedi. Genç nüfusta işsizlik oranının 2024 yılı genelinde ortalama yüzde 16,2 olan rakamının, 2025 yılı Şubat ayında yüzde 15 seviyesinde kaydedildiğini açıkladı.

Bakan Bolat, istihdam edilenlerin sayısının 2025 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre 149 bin azalarak, 32 milyon 314 bin kişi olduğuna dikkat çekti. Ayrıca, istihdam oranının 0,3 puan azalışla yüzde 48,8 olduğunu ifade etti. İstihdamda yaşanan bu düşüşe rağmen, ihracat performansının sanayi üretimini ve istihdamı desteklediğini kaydetti.

İHRACAT DESTEKLERİ VE STRATEJİLER

Bolat, Ticaret Bakanlığı’nın ihracata yönelik uyguladığı destek ve güçlü ticaret diplomasisi faaliyetlerinin, ekonomik büyümeye katkı sağladığını vurguladı. İthalat tarafındaki haksız uygulamalara müdahalelerin yurtiçi üretim ve istihdamı desteklediğini belirtti. İnovasyona dayalı dönüşümlerle üretim kapasitesinin artırılması amacıyla kararlılıkla çalışmaya devam ettiklerini söyledi. “Ticaret Bakanlığı olarak elde edilen bu performansı daha da ileri taşımak ve ekonomimizin büyüme yolundaki başarılarını artırmak için kararlılıkla çalışmaya devam ediyoruz” dedi.