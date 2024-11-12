Bolat’tan CHP’li Vekillere İsrail Tepkisi

TİCARET BAKANI ÖMER BOLAT BÜTÇE GÖRÜŞMELERİNDE KONUŞTU

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda bakanlığının 2025 bütçesini sundu. Bu sunum sırasında CHP’li vekillerin tutumlarına yönelik sert eleştirilerde bulundu.

Bolat, CHP’li vekillere yönelik olarak “İsrail’le en çok dost olan sizsiniz, iki yüzlülük yapmayın. Sahte İsrail düşmanlığı yapıyorsunuz, istismar yapmayın” diyerek, parti içerisindeki çelişkilere dikkat çekti. Bu sözleriyle, siyasi eleştirilerinin ötesinde, vekillerin duruşlarının tutarsız olduğunu vurguladı.