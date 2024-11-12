“Bolat’tan CHP’ye Sert Tepki: Dostunuz İsrail”

TİCARET BAKANI ÖMER BOLAT’IN SUNUMU

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonunda bakanlığının 2025 bütçesini açıkladı. Bolat, Cumhuriyet Halk Partisi’nden gelen eleştirilere karşılık olarak “İsrail’le en çok dost olan sizsiniz, iki yüzlülük yapmayın. Sahte İsrail düşmanlığı yapıyorsunuz, istismar yapmayın” ifadelerini kullandı. Türkiye’nin ticaret alanındaki başarıları her geçen gün artıyor. İhracat rakamları rekor kırmaya devam ederken, Bakan Bolat TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda sunum yaptı ve gelen soruları yanıtladı.

İSRAİL İLE TİCARET TAMAMEN DURDU

Bakan Bolat, CHP’li vekillerin soruları üzerine 2 Mayıs 2024 tarihinden bu yana İsrail ile tüm ürünler için ticaretin tamamen durduğunu belirtti. Bolat, “İsrail ile ticaret tüm ürünleri kapsayacak şekilde tamamen durdurulmuştur. Bu tarihten itibaren ülkemizden İsrail’e yönelik ihracat ve ithalat için tescil edilmiş hiçbir gümrük beyannamesi bulunmamaktadır. Aynı şekilde İsrail’den ülkemize hiçbir sevkiyat bulunmamaktadır. Gümrük sistemimiz İsrail ile ticarete tamamen kapalıdır. Yani 2 Mayıs 2024’ten bu yana ihracat ve ithalat sıfırdır” dedi.

TÜRKİYE FİLİSTİN’İN EN BÜYÜK DESTEKÇİSİ

İsrail ile ticaretin Filistin üzerinden yapıldığı iddiaları hakkında da konuşan Bolat, “Filistin’in her yıl ithalatının yaklaşık yüzde 25’ini Türkiye’den yaptığını” ifade etti. Bir önceki yıl Filistin’e yapılan ihracatın, istatistiklerde daha önce İsrail kaydıyla görünen alımların, Türkiye’nin kayıtlarında kendi kodlarıyla yer almaya başladığını vurguladı. Bolat, “İsrail’e ihracatın yasaklanması ile birlikte ülkemizden sadece doğrudan Filistin’e sevkiyat yapılabilmektedir. Bu gerçek, nisan ve mayıs aylarından bu yana gümrük ve TÜİK istatistiklerimizle açıkça görülmektedir” şeklinde konuştu. Ayrıca, Türkiye’nin Filistin’e bugüne kadar 85 bin ton yardım ulaştırdığını ve bu konuda adımlar atan en önemli ülke olduğunu da belirtti.