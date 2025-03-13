Bölge Genelinde Buzlanma ve Çığ Uyarısı

HAVA DURUMU TAHMİNİ

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü, bölge genelinde havanın parçalı ve az bulutlu olacağını tahmin ediyor. Gece ile sabah saatlerinde buzlanma ve don olaylarının yanı sıra yer yer pus ve sis hadiseleri görülmesi bekleniyor. Erzurum’un Tekman ilçesinde termometreler dün gece -14,6’yı gösterdi.

SICAKLIK VE RÜZGAR

Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri üzerinde seyretmesi bekleniyor. Rüzgarın ise güneyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi öngörülmekte. Uzmanlar, bölgede buzlanma, don ve çığ tehlikesi konusunda uyarılarda bulunuyor. “Bölgemiz genelinde buzlanma ve don olayı ile yüksek kar örtüsü bulunan dik ve eğimli yamaçlarda çığ tehlikesi bulunduğundan meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor” denildi.