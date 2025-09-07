Bölge Müdürü Yararlandan Kahramanlara Geçmiş Olsun

DENİZLİ’DE YANGINDA YARALANAN PERSONELLERE GEÇMİŞ OLSUN ZİYARETİ

Denizli’nin Buldan ilçesinde meydana gelen yangında yaralanan Orman Genel Müdürlüğü personellerine Bölge Müdürü Ahmet Köle geçmiş olsun ziyaretinde bulundu. Bu yangın, 6 gün sürdü ve mücadele sırasında 4 Orman Genel Müdürlüğü personeli yaralandı. Yeşil vatanı korumak için büyük bir özveriyle çalışan Yavuz Afacan, Samet Sert, Mert Cabaroğlu ve Burak Pehlivanoğlu, Denizli Orman Bölge Müdürü Ahmet Köle tarafından yalnız bırakılmadı.

AHMET KÖLE’DEN TEŞEKKÜR VE GEÇMİŞ OLSUN DİLEKLERİ

Bölge Müdürü Ahmet Köle, yangında yaralanan 4 personele gösterdikleri cesaret ve mücadeleden dolayı teşekkür etti. Köle, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda; “Buldan ilçesinde çıkan orman yangınında zor arazi şartlarında cansiperane şekilde müdahale ederken ve soğutma çalışmaları sırasında yaralanan yeşil vatanın kahraman savunucularından değerli mesai arkadaşlarımız Yavuz Afacan, Samet Sert, Mert Cabaroğlu ve Burak Pehlivanoğlu’nu ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini ilettik. Yangında verdikleri mücadeleden dolayı mesai arkadaşlarımıza ve gıyabında tüm emeği geçenlere teşekkür ederim.” ifadelerini kullandı.