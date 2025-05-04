Bölgedeki 25 Kişi Mahsur Kaldı

MAHSUR KALAN VATANDAŞLARIN KURTARILMASI
Batman Çayı çevresinde piknik yapan 25 vatandaş, suların yükselmesiyle birlikte oluşan adacıklarda mahsur kaldı. İtfaiye ekipleri, kurtarma işlemleri için kepçe yardımıyla bu kişileri güvenli alana taşıdı. Batman’ın Samanyolu köyü yakınında piknik yapan gruptan 25 kişi, su seviyesinin artması sonucu 3 farklı yerde oluşan adacıklarda sıkışıp kaldı.
AÇILAN ACİL DURUM HATTI
Sudan kendi imkanlarıyla çıkamayan vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine iletti. İhbar üzerine bölgeye Batman İtfaiyesi Sualtı Arama Kurtarma Ekibi, AFAD ve jandarma ekipleri yönlendirildi. Adacıklarda mahsur kalan vatandaşlar, kurtarma operasyonu sonucunda kepçe yardımıyla güvenli bölgeye ulaştırıldı.