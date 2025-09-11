Bölgedeki Gerilimler Hakkında Sert Açıklama

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Berlin’de AB Konseyi Başkanı Antonio Costa ile gerçekleştirdiği ortak basın toplantısında, Rusya’ya ait insansız hava araçlarının Polonya hava sahasını ihlal etmesine ilişkin sert yorumlarda bulundu. Merz, “NATO’nun hava savunması çalıştı fakat böylesine büyük sayıda insansız hava aracının Polonya hava sahasına girmesini önleme ve bunları tespit edip savunma açısından gerektiği gibi çalışmadığı açıkça ortada” diye belirtti. Merz, Polonya Başbakanı ile yaptığı telefon görüşmesinin ardından, “Dün geceki saldırıları ayrıntılı bir şekilde aktardı. Bunun Avrupa’da barış için serious bir tehdit olduğu değerlendirmesini paylaşıyorum. Rusya’dan gelen saldırılarda yeni bir boyutla karşı karşıyayız. Rusya’nın bu saldırıların tesadüfi olduğu veya kasıtlı olmadığı yönündeki iddialarının inandırıcı olmadığı değerlendirmesine katılıyorum” şeklinde konuştu.

MÜSAADE EDİLMEYEN BİR DURUM

Merz, Rusya’nın karşılaşacağı sonuçları tartışacaklarını da belirtti. NATO’nun hava savunmasının, “Böylesine büyük sayıda insansız hava aracının Polonya hava sahasına girmesini önleme ve bunları tespit edip savunma açısından gerektiği gibi çalışmadığı açıkça ortada. Bu durum NATO ve AB içinde tartışmaları tetikleyecektir” dedi.

Avrupa Birliği’nin İsrail aleyhindeki yaptırım planları hakkında görüşü sorulduğunda Merz, Gazze’de yaşananların temel sebebinin 7 Ekim 2023 tarihinde yaşananlar olduğunu iddia etti. Ayrıca İsrail’in adımlarını eleştiren Merz, “İsrail devletinin yanındayız, bu tamamen farkında olduğumuz tarihi bir yükümlülük. Ancak bu, İsrail’in eylemlerini eleştiremeyeceğimiz anlamına gelmez” dedi. Merz, İsrail’in Katar’ın başkenti Doha’ya gerçekleştirdiği saldırıyı da, “Bu, yasa dışı, uluslararası hukuka aykırı bir askeri harekattır. Arabulucu rolü üstlenmeye çalışan ve çatışmanın çözümünde çok yardımcı olan bir ülke olan Katar’ın egemenliği ihlal edilmiştir” dedi.

Merz, “İsrail’in eylemlerinin kabul edilemez olduğu konusunda hemfikiriz. Dışişleri Bakanı da bunu, ortak kanaatimiz olarak açıkça belirtti. Ancak bu aşamada, Filistin Devleti’nin tanınmasını talep etmeyeceğiz. Birleşmiş Milletler’deki sürece katılmayacağız çünkü Filistin Devleti’nin kurulması için zaman henüz gelmiş değildir” ifadelerini kullandı.

Avrupalı şirketlerin ödemeleri gereken gümrük vergileri hakkında bilgi alabildiği sorulduğunda Merz, “ABD ile AB arasında hızlı bir anlaşma bekliyorum. Yalnızca üzerinde mutabık kalınan gümrük vergileri konusunda değil, aynı zamanda diğerleri, her şeyden önce çelik ve alüminyum üzerindeki vergiler konusunda. Çünkü Avrupa ekonomisi bu durumdan zarar görüyor” şeklinde yanıt verdi.