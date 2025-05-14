Bölgedeki Güç Dengesinde Değişim Oluyor

Doç. Dr. Necmettin Acar, ABD’nin Orta Doğu politikasındaki değişimlerin sebeplerine dair bir analiz kaleme aldı.

ABD VE İSRAİL İLİŞKİLERİNDEKİ GERİLİM

Son dönemlerde Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ile İsrail arasında belirgin bir gerginlik yaşandığına dair birçok gelişme yaşandı. ABD Başkanı Donald Trump’ın Körfez turuna İsrail’i dahil etmemesi, ABD’nin Hamas ve Husiler ile doğrudan temaslar kurması, İran nükleer müzakerelerinde İsrail’in dışlanması gibi durumlar bu süreçte önemli göstergeler olarak öne çıkıyor. Ayrıca, Suriye’ye yönelik yaptırımların kaldırılması ve Beyaz Saray’da İsrail yanlısı bazı isimlerin görevden alınması ile birlikte ABD-Suudi Arabistan arasındaki anlaşmalarda Suudi Arabistan-İsrail ilişkilerine verilen önceliğin azalması, Washington-Tel Aviv arasındaki geleneksel uyumun sarsıldığını gösteriyor. Tüm bu gelişmeler, Trump yönetiminin ABD ve İsrail çıkarlarının aynı olmadığını bildiğini ve bu durumu belirgin bir şekilde ifade ettiğini ortaya koyuyor.

ÇİN FAKTÖRÜ VE ABD’NİN ETKİSİ

Son zamanlarda Orta Doğu’daki ABD nüfuzunun azaldığını gösteren birçok somut veri mevcut. Bölgeyle yürütülen ticaret ve yatırım hacmindeki düşüş, ABD’ye yönelik olumsuz halk eğilimleri ve bölge ülkelerinin alternatif ittifak arayışları bu durumu destekliyor. Dahası, ABD dışındaki aktörlerle yapılan savunma ve silah anlaşmaları, geleneksel müttefikler ile arasındaki mesafenin açılmasına neden oluyor. Bu dinamikler, ABD’nin Orta Doğu’daki etkisinin azalmakta olduğunu ve bölge ülkelerinin güvenlik ve ekonomi alanında yeni denge arayışlarına girdiğini gösteriyor. Özellikle, Çin’in bölgedeki nüfuzunu hızlandırması, uzun süredir Batı başkentlerinde kaygıyla izleniyor. Çin, bölge ülkeleriyle savunma ve silah anlaşmaları imzalarken, arabuluculuk ve diplomatik müzakere yoluyla sorunlara çözüm bulma yeteneği ile öne çıkıyor. İran ile Suudi Arabistan arasında Pekin’de varılan uzlaşma, bu stratejinin en somut örneği haline geliyor.

İSRAİL POLİTİKASINDAKİ DEĞİŞİM

Trump, Orta Doğu’da Çin’in artan etkisini dengelemek amacıyla bazı geleneksel dış politika önceliklerinden saparken, bu durum yalnızca taktiksel bir seçim değil, aynı zamanda stratejik bir zorunluluk haline geldi. ABD’nin uzun zamandır sürdürdüğü “kayıtsız şartsız destek” bitebilir. Trump, ikinci döneminde, İsrail’i ABD’nin bölgesel stratejik hedeflerine engel bir aktör olarak değerlendirmeye başladı. Bu değişim, Körfez ülkeleri ile geliştirilecek ekonomik ortaklıkları güçlendirmeye odaklanma ihtiyacından kaynaklanıyor. Trump, Körfez ülkeleriyle yapılan enerji ve teknoloji anlaşmalarının İsrail’in hassasiyetlerini gözetmeksizin ilerlemesi gerektiğini savunuyor. Böyle bir yaklaşım, Trump’ın pragmatist bir lider olarak ABD’nin bölgesel ekonomik çıkarlarını yeniden değerlendirdiğini gösteriyor.

Trump’ın dış politika durumunda yaşanan bu değişimler, sadece bir liderlik tercihi değil, aynı zamanda Orta Doğu’daki yeni güç dinamikleri ile uyumlu bir ekonomik-rasyonel temelli uyumu da içeriyor. Bu durumda, İsrail’e verilen geleneksel destek yeniden gözden geçirilirken, ABD’nin Orta Doğu’daki etkisini sürdürmesine ve Çin’in yükselen nüfusunu sınırlamasına yönelik uygulamaları kaçınılmaz hale geliyor. Trump’ın yaklaşımı, ideolojiden çok çıkar temelli ve esnek bir çizgiyi öne çıkarıyor.