Bölgedeki Hayat Yavaşça Normale Dönüyor

HİNDİSTAN’IN SALDIRILARINDAN SONRA NORMALLEŞME SÜRECİ

Hindistan’ın 7 Mayıs’ta başlattığı saldırılardan sonra yaşanan gerginliğin ardından, ateşkes ile sürecin başlamasıyla birlikte Pakistan’ın kontrolü altındaki Azad Keşmir’de, özellikle Jeelum Vadisi’nde yaşam yavaş yavaş normale dönmeye başlıyor. Ancak, Hindistan ordusunun saldırılarının izleri hala tazeliğini koruyor. 4 gün süren çatışmalar, bu bölgeyi en çok etkileyen alanlardan biri haline getirdi. AA ekibi, son olayların ardından bölgede incelemelerde bulundu. 10 Mayıs’ta sağlanan ateşkesten sonra, Azad Keşmir’de insanlar günlük yaşamlarına devam etmeye çalışıyor. Her iki ülkenin ordusunun da ateşkese uyduğu gözlemleniyor. Eğitim de, 7 Mayıs’ta ara verilen okullarda yeniden başlatıldı.

HASAR GÖREN BÖLGELERDE DURUM

Hayat normale dönmeye çalışırken, Hindistan ordusunun saldırıları nedeniyle bazı bölgelerde çok sayıda ev ve dükkan yıkıldı veya ağır hasar aldı. Kontrol Hattı’na yaklaşık 4 kilometre mesafede bulunan Neelum Vadisi’ndeki Şokot köyünde 15’ten fazla evde hasar olduğu bildirilmekte. Hindistan’ın saldırıları sonucunda yaklaşık 800 kişinin yaşadığı köyde, halkın çoğu evlerini terk etmek zorunda kaldı. Ateşkesin ardından, bazı sakinler geri dönse de hâlâ evleri hasar görenler köylerine dönemiyor.

İŞLETMELERİN DURUMU VE GÜNLÜK YAŞAM

Hindistan ordusunun yaptığı saldırılarda dükkanında ağır hasar oluşan Muhammed Nazır, 4 gün boyunca saldırı altında yaşadıklarını ifade etti. Nazır, “Akşam dükkanı kapatıp gittik, sabah geldiğimizde dükkan bu vaziyetteydi. Çok fazla maddi kaybımız oldu,” dedi. Dükkanının bulunduğu pazardaki diğer işyerleri de hasar gören Nazır, “Bizler garibanız, çalışıp karnımızı doyuruyoruz. Ticaretimiz Hindistan’ın saldırısıyla durdu,” şeklinde konuştu. Ateşkes sonrası hayatın biraz daha iyi olmaya başladığını belirten Nazır, öncesinde insanların dışarı çıkmaktan korktuğunu ifade etti.

ETKİLERİ SÜREN KAYIPLAR VE GÜVENLİK ENDİŞELERİ

Şokot sakinlerinden Selim Kureyşi, Hindistan saldırılarında evlerinin hasar gördüğünü söyledi. Saldırılar sırasında köylerinde bir kadın hayatını kaybettiğini aktaran Kureyşi, “Saldırı o kadar fazla oluyordu ki cenazeyi kaldıramadık,” diyerek yaşadığı dehşeti paylaştı. Kureyşi, ateşkesin ardından dışarı çıktıklarında evlerinin hasar aldığını görünce, “Bütün hayatımız değişti,” değerlendirmesinde bulundu. Saldırılar nedeniyle tüm geceyi sığındıkları yerde geçirerek zor zamanlar yaşadıklarını dile getirdi.