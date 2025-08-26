Bölgedeki Sorun Davranışlardan Kaynaklanıyor

SKANDAL AÇIKLAMALAR

Ankara’nın Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack, Lübnan’da gazetecilere yaptığı skandal açıklamalarla gündem oldu. Barrack, “bölgenin sorunu da bu” ifadesiyle dikkat çekti. ABD’nin Ankara’daki Büyükelçisi ve Suriye’nin Özel Temsilcisi Tom Barrack, Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn ile birlikte, Beyrut’taki Baabda Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda ABD’li Senatörler Jeanne Shaheen ve Lindsey Graham, Orta Doğu Özel Temsilci Yardımcısı Morgan Ortagus ve Beyrut Büyükelçisi Lisa Johnson ile bir araya geldi.

GAZETECİLERLE GERGİN İLETİŞİM

Görüşmenin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Barrack, gazetecileri önce “Bekleyin, bekleyin” diyerek sözünü kesti. Ardından “Bir saniyeliğine sessiz olun” diyerek gazetecilere bir şey anlatmadığını ifade etti ve skandal ifadeleri ortaya koydu. Barrack, “Burası kaotik ve hayvanca olmaya başladığı anda gideriz” diyerek gazetecileri açıklama yapmamakla tehdit etti ve Orta Doğu ile ilgili eklemelerde bulundu. “Ne olduğunu öğrenmek istiyorsanız, medeni davranın, kibar davranın, toleranslı davranın. Çünkü bölgede olan bitenin sebebi bu,” dedi.