Bölgedeki Suriye durumu karmaşık. YPG, anlaşmalara uymuyor. Türkiye, Suriye’nin istikrarını destekliyor. İsrail’in politikaları sorunları artırıyor. Dürzilerin hakları korunmalı. Suriye, bir bütün olarak var olmalı

SURİYE’DEKİ GELİŞMELER VE TÜRKİYE’NİN ROLÜ

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriye’nin istikrarını, birliğini ve bütünlüğünü tehdit eden her türlü davranışın müsamaha görmemesi gerektiğinin altını çizerek, “Kimse enayi değil. Biz enayi değiliz. Yani biz bu süreçlere büyük bir iyi niyet yatırıyoruz diye sizin orada ortaya koyduğunuz küçük kurnazlıkları görmüyor değiliz” ifadesini kullandı. Fidan, Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında bu açıklamaları yaptı. Bölgedeki belirli aktörlerin, Suriye’deki olumlu gelişmeleri olumsuzlaştırmak için bazı eylemler içinde olduğunu belirten Fidan, Lazkiye’deki olaylar ve YPG’nin entegre olmaması konusuna da değindi.

BARIŞÇIL ÇÖZÜM ARAYIŞI

Fidan, Süveyda’da yaşanan gelişmeler sonrası Amman’da düzenlenen toplantıları Türkiye’nin desteklediğini belirtti. “Güneydeki Suriye-Ürdün sınırında bulunan kabilelerin bir araya gelerek bu soruna barışçıl bir çözüm arayışını son derece olumlu bulduk. Ancak burada karanlık tablonun en büyük aktörlerinden biri İsrail olmuş durumda” dedi. İsrail’in bölgedeki yayılmacı politikalarının, Suriye’de karışıklığın çıkmasına ve zayıf bir ortamın oluşmasına neden olduğunu söyleyen Fidan, bu durumun, bölgedeki diğer krizleri tetikleme riski taşıdığını vurguladı. Fidan, Türkiye’nin ABD ve Avrupa ile iş birliği içinde olduğunu ve ortaya çıkacak krizlere önceden analiz yaparak müdahale etmeye çalıştıklarını aktardı.

SURİYE’NİN YENİ HÜKÜMETİ VE ZORLUKLARI

Bakan Fidan, yeni kurulan Suriye hükümetinin karşılaştığı zorlukları da vurguladı. Dışarıdan olumsuz bir müdahale olmaması halinde bölgesel işbirliğinin Suriye’deki yaraları hızla sarmak için potansiyeli olduğunu ifade etti. “Suriye’nin istikrarını, birliğini ve bütünlüğünü bozucu tavırların müsamaha görmemesi gerekiyor” diyen Fidan, Suriye’deki tüm etnik grupların haklarının korunması gerektiğinin altını çizdi. “Yeni Suriye, bütün kimliklerin, inanışların ve kültürlerin korunduğu bir birlik ve bütünlük içerisinde olmalı” şeklinde konuştu.

Bölgedeki bazı aktörlerin, Türkiye gibi yapıcı bir niyet taşımadığını belirten Fidan, “Oyun bozanlar var ve bunların başında mevcut İsrail yönetiminin uygulamış olduğu politikalar geliyor. Kardeşlerimiz bu sıkıntılı konuyu da diplomasi yoluyla aşmak için her türlü çabayı gösteriyor” dedi. Türkiye’nin Suriye’deki yeni yönetimi desteklemesinin önemli olduğunu vurgulayan Fidan, “Suriye’nin ayağa kalkması bölge için bir tehdit değil, bir fırsat kaynağı” ifadesini kullandı.

YPG VE SDG’YE YENİ ÇAĞRI

Bakan Fidan, YPG/SDG’nin 10 Mart mutabakatına uymadığını ve bölgedeki Kürt kardeşlerin, bu örgütün aleyhinde kullanılmaması gerektiğini yineledi. “Artık YPG’nin de YPG yönetim kadrolarının da zaman kazanma, zamana oynama politikasını bırakması lazım. Kürt kardeşlerimizi daha fazla riske atmaktan çıkmaları gerekiyor” dedi. Türkiye’nin güvenlik taleplerinin tatmin edilmediği bir ortamda, mücadelesinin devam edeceğini belirten Fidan, “Suriye’nin geleceğini beraber inşa etmek için YPG’nin olumlu bir angajmana girmesi gerekiyor” açıklamasını yaptı.

SURİYE’DE İSRAİL TEHDİDI VE BÖLÜNME SÜRECİ

Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani de ülkede yaşanan savaşın ekonomik yıkımı tetiklediğini belirtirken, “Suriye’nin bölünmesi istenmekte. Bu girişimler bizleri mezhepsel ve ideolojik olarak bölmeyi amaçlamaktadır” şeklinde konuştu. Amman’daki toplantılara dair bilgi veren Şeybani, “Dürziler Suriye toplumunun bir parçasıdırlar. Onları dışlamak gibi bir niyetimiz yok” ifadelerine yer verdi.