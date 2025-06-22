Bölgedeki Tansiyon İyice Yükseldi

BÖLGEDE TANSİYON YÜKSELDİ

Bölgedeki tansiyon, ABD’nin İran’daki nükleer tesislere yönelik saldırısının ardından hızla artış gösterdi. Savaşın ilerleyen aşamalarının nasıl gelişeceği ise merak konusu olmaya devam ediyor. ABD’den gelen önemli bir açıklama ise dikkatleri üzerine çekti.

ABD’DEN SEYAHAT UYARISI

ABD Dışişleri Bakanlığı, vatandaşlarına Türkiye’ye seyahat etmemeleri konusunda bir uyarıda bulundu. “Türkiye’de Bölgesel Olaylar Nedeniyle Daha Dikkatli Olun, Adana Konsolosluk Bölgesine Seyahat Etmeyin” şeklindeki açıklama, Türkiye’nin güneydoğusunda yer alan 22 bölgeyi kapsamaktadır. Özellikle Adana konsolosluk bölgesine seyahat edilmemesi gerektiği vurgulandı.

ABD vatandaşlarının protesto ve gösterilerin gerçekleştirildiği yerlerden uzak durmaları gerektiği belirtildi. Aynı zamanda, “düşük profilli” kalmaları isteği de iletildi.

SALDIRIYI TRUMP DUYURDU

ABD güçleri, gece yarısı İran’ın Fordo, Natanz ve İsfahan’daki nükleer tesislerini hedef aldı. Bu saldırı, ABD Başkanı Donald Trump tarafından duyuruldu. Trump, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda, “Fordo tesisine bir bombalama gerçekleştirdik. Tüm uçaklarımız şu an İran hava sahasının dışındadır. Uçaklarımız evlerine dönmektedir” şeklinde ifadeler kullandı.