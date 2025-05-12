Bölgedeki Yol Çökme Olayı Devam Ediyor

ÇÖKME OLAYI MEYDANA GELDİ

Batman-Diyarbakır kara yolunda, yol genişletme çalışmaları esnasında bir çökme olayı yaşandı. Ekipler, yol onarımı için hemen çalışma başlattı. Olay, akşam saatlerinde, Batman-Diyarbakır kara yolunun 9’uncu kilometresinde gerçekleşti. Genişletme çalışmaları sırasında yolun bir kısmında çökme meydana geldi.

OLASI KAZALAR ÖNLENDİ

Çökme anında, yarık oluşmuş olan yoldan geçmekte olan bir araç olmaması, potansiyel kazaların önüne geçti. Olayın hemen ardından, bölgeye sevk edilen polis ekipleri, yolun trafiğe kapatılmasını sağladı. Şu an itibarıyla yolun onarılması için ekiplerin çalışmaları devam ediyor.