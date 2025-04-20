Bölgesel Amatör Lig’de Gerginlik Yaşandı

BÖLGESEL AMATÖR LİG’DE GERGİNLİKLER

Bölgesel Amatör Lig’in 24. haftasında, Manavgat Belediyespor ile Eskişehirspor, Manavgat Atatürk Stadı’nda karşı karşıya geldi. Bu müsabaka, konuk takımın kazanması durumunda şampiyonluğunu ilan edecek olması nedeniyle oldukça önemliydi. Ancak, öncesinde yaşanan gerginlikler yüzünden karşılaşma geç başladı.

Karşılaşma öncesinde Eskişehirspor takım otobüsü, stada giriş yaptığı sırada Manavgat Belediyesporlu taraftarların saldırısına uğradı. Stat önünde bekleyen bir grup taraftar, taşa ve pet şişelere başvurarak otobüse saldırı gerçekleştirdi. Bu olaylar, sahaya da yansıdı ve Eskişehirsporlu futbolcular ısınmaya çıktıkları an, ortam bir anda karıştı. Bilinmeyen bir sebep nedeniyle sahada kargaşa yaşandı.

GÜVENLİK MÜDAHALESİ

Kavganın başlaması üzerine, olaylara müdahale eden Jandarma ekipleri, Manavgat Atatürk Stadyumu’nun orta saha çizgisinde bir süre bekleyerek durumu yatıştırmaya çalıştı. Yaşanan bu olaylar, karşılaşmanın geç başlamasına yol açtı ve saat 15.00’te verilmesi planlanan ilk düdük, yaklaşık 10 dakika gecikmeyle çalındı.