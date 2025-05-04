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Bölgesel Amatör Lig’de Kars Galip

 

HÜKMEN GALİP GELİYORLAR

Kars 36 Spor, Bölgesel Amatör Lig’deki sezonunun son haftasında Gümüşhane Spor’un maça çıkmamasıyla hükmen galip geldi. Rakip takımın sahaya çıkmaması, Kars 36 Spor’un 3 puanı kazanmasını sağladı ve bu sayede sezonu galibiyet ile bitirmiş oldu.

 

MORAL KAYNAĞI OLDU

Bu sonuç, yeşil-beyazlı ekip için sezonu moral dolu bir şekilde tamamlamak anlamına geliyor. Kars 36 Spor, bu sonuçla birlikte hem puan cetvelinde yerini sağlamlaştırdı hem de sezon kapanışını başarılı bir şekilde gerçekleştirdi.

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