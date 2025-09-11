Bölgesel Amatör Lig’e Ziyaret Gerçekleştirildi

BÖLGESİDEKİ SPOR KULÜBÜ ZİYARETLERİ

Bölgesel Amatör Lig (BAL) takımlarından 1930 Bafraspor’un yönetimi, yerel siyasi partilere ziyaret düzenledi. Kulüp başkanı Atakan Alaçamlı ve yöneticileri, AK Parti İlçe Başkanı İbrahim Semiz, MHP İlçe Başkanı Emin Usta ve CHP Bafra İlçe Başkanı Serkan Dönüm ile bir araya geldi. Ziyaret sırasında kulüp vizyonu ve hedefleri hakkında bilgilendirmelerde bulunuldu.

BAFRASPOR’UN DEĞERİ VE STRATEJİLERİ

Alaçamlı, 1930 Bafraspor’un yalnızca bir spor kulübü olmanın ötesinde, Bafra’nın gençlerini bir araya getiren ve onlara umut aşılayan önemli bir değer olduğunu vurguladı. Bu bağlamda, Bafra’nın manevi desteğinin ve birlik beraberlik ruhunun büyük bir anlam taşıdığını ifade etti. Siyasi parti temsilcileri ise Bafraspor’un başarısı için destek vermeye her daim hazır olduklarını dile getirdi.

FORMAYLA İLİŞKİLERİ GÜÇLENDİRMEK

Ziyaretin sonunda, Alaçamlı siyasi parti temsilcilerine 55 numaralı 1930 Bafraspor formasını hediye etti. Bu hediye, kulüp ve siyasi partiler arasındaki iş birliğini pekiştirmeyi amaçlıyor.