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Bölgesel Takım Maç Hazırlıklarına Devam Ediyor

HAZIRLIKLARA DEVAM EDİYOR

Geosis Boluspor, Trendyol 1. Lig’in 37. haftasında Fitmens Gömlek Yeni Malatyaspor ile oynayacağı maç için antrenmanlarına sürdürüyormuş. Ligde play-off’a katılma mücadelesi veren Boluspor, Karaçayır Mahallesi’ndeki tesislerde teknik direktör Yalçın Koşukavak gözetiminde çalışmalara devam ediyor.

TEKNİK VE TAKTİK AĞIRLIKLI ÇALIŞMA

Futbolcular, antrenmanda önce koşu ve ısınma hareketleri yapıyormuş, ardından ise teknik ve taktik ağırlıklı çalışmalar gerçekleştirmiş. Bolu Atatürk Stadı’nın fiziki altyapısındaki yetersizlik nedeniyle kapatılması sebebiyle karşılaşma, 4 Mayıs Pazar günü saat 16.00’da Yıldız Entegre Kocaeli Stadı’nda oynanacak.

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