Haberler

Bolivya, 20 Puanla Play-off’a Kaldı

BOLİVYA’DAN TARİHİ GALİBİYET

Bolivya, 2026 FIFA Dünya Kupası Güney Amerika Elemeleri’nde Brezilya’yı 1-0 yenerek büyük bir başarıya imza attı. Bu sonuçla, Bolivya grubunu 20 puanla 7. sırada tamamladı ve Dünya Kupası play-off’larına katılma şansı elde etti.

MAÇIN KADER ANI

Karşılaşma, Bolivya’nın El Alto şehrindeki Estadio Municipal El Alto’da gerçekleşti. Ev sahibi ekip, 45+4. dakikada Miguel Terceros’un penaltıdan attığı golle maçı kazandı. Bu galibiyet, Bolivya’nın 1994 yılından bu yana ulaşma hayalini kurduğu Dünya Kupası için onlara önemli bir avantaj sağladı.

HEDEF DÜNYA KUPASI

20 milyon nüfusu olan Bolivya, bu zaferle dünya futbolundaki yerini almak için bir adım daha yaklaşmış oldu ve tarihindeki önemli bir dönüm noktasına işaret etti. Play-off mücadelesi, Bolivya’nın 2026 Dünya Kupası’na katılma yolunda büyük bir fırsat sunuyor.

ÖNEMLİ

Haberler

Sur’da 5 Katlı Depoda Yangın Çıktı

Diyarbakır'ın Sur ilçesindeki bir ayakkabı deposunda elektrik kontağı nedeniyle çıkan yangın, 22 saatlik müdahalenin ardından söndürüldü. Yangında can kaybı yaşanmazken, maddi hasar meydana geldi.
Haberler

Hz. Peygamber Ve Aile Ahlakı Konferansı Yapıldı

Siirt'te düzenlenen Mevlid-i Nebi Haftası etkinlikleri çerçevesinde, 'Hz. Peygamber ve Aile Ahlakı' konferansı gerçekleştirildi. Diyanet Yetkilisi, aile yapısının ve dini değerlerin korunmasının önemini belirtti.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.