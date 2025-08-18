Bolivya’da Seçimlerde Adaylar Yetersiz Oy Aldı

BOLİVYA’DA SEÇİM SONUÇLARI AÇIKLANDI

Bolivya’da gerçekleştirilen devlet başkanlığı seçiminin birinci turunda hiç bir aday gereken oya ulaşamıyor. Resmi olmayan sandık sonuçlarına göre, merkez sağın adayı Senatör Rodrigo Paz, oyların yüzde 31’ini alarak önde yer aldı. Eski Devlet Başkanı sağcı Jorge Quiroga, oyların yüzde 27’sini elde etti. Muhalif iş insanı Samuel Doria Medina ise oyların yüzde 20,2’sini alarak üçüncü sırayı aldı.

Yüksek Seçim Mahkemesi’nden gelecek resmi sonuçların ardından ikinci tur seçimlerin 19 Ekim’de yapılması kesinlik kazanacak. Bu süreç, Bolivya’nın siyasi arenasında önemli bir dönüşüm yaratabilir.