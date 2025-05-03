Bolivya’da Uçak Kazası, 5 Kurtarıldı

OLAYIN DETAYLARI

Güney Amerika’da bulunan Bolivya’da, yaşanan bir uçak kazasının ardından timsahlarla dolu bir bataklıkta yaklaşık 36 saat boyunca mahsur kalan 5 kişinin kurtarılması sağlandı. CBS News’in aktardığına göre, yerel yetkililer bu kazadan etkilenen kişilerle ilgili önemli bilgiler paylaştı.

KURTARILMA OPERASYONU

Yetkililer, kurtarılan 5 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğunu ve kontrol amaçlı hastaneye kaldırıldıklarını duyurdu. Kazaze grubu, uçak enkazının üzerinde yaklaşık 36 saat hayatta kalmayı başardıklarını ve mahsur kaldıkları bataklığın timsahlarla dolu olduğunu belirtti.