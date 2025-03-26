Bolivya Futbol Başkanı Taraftarlarla Kavga Etti

BOLİVYA – URUGUAY MAÇI TARTIŞMALARLA GÜNDEM OLDU
Bolivya, 2026 Dünya Kupası Güney Amerika Elemeleri kapsamında sahasında Uruguay ile karşı karşıya geldi. Ancak mücadele, sahada sergilenen futbolun ötesinde, bitiş düdüğünün ardından gelişen olaylarla dikkat çekti.
KARŞILAŞMA SONRASI TARTIŞMA KAVGAYA DÖNÜŞTÜ
Maç sonrası Bolivya Futbol Federasyonu Başkanı Fernando Costa, tribünlerde bazı taraftarlarla tartışmaya başladı. Bu tartışma, zamanla kavgaya dönüştü. Costa, taraftarlarla girdiği kavgada kendisini görüntüleyenlere tehditler savurarak, izleyenlerden olumsuz tepkiler aldı.