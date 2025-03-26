Haberler

Bolivya Futbol Başkanı Taraftarlarla Kavga Etti

BOLİVYA – URUGUAY MAÇI TARTIŞMALARLA GÜNDEM OLDU

Bolivya, 2026 Dünya Kupası Güney Amerika Elemeleri kapsamında sahasında Uruguay ile karşı karşıya geldi. Ancak mücadele, sahada sergilenen futbolun ötesinde, bitiş düdüğünün ardından gelişen olaylarla dikkat çekti.

KARŞILAŞMA SONRASI TARTIŞMA KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

Maç sonrası Bolivya Futbol Federasyonu Başkanı Fernando Costa, tribünlerde bazı taraftarlarla tartışmaya başladı. Bu tartışma, zamanla kavgaya dönüştü. Costa, taraftarlarla girdiği kavgada kendisini görüntüleyenlere tehditler savurarak, izleyenlerden olumsuz tepkiler aldı.

ÖNEMLİ

Haberler

Bilecik’te BAL Denetçisine Çifte Görev Tepkisi

Bilecik'te iki maça aynı anda denetçi ataması yapan İsmail Özdil'e tepkiler yükseldi; 1299 Bilecik Spor Kulübü Başkanı Muhammet Okur durumu sorguladı.
Haberler

Alaca’da Yaşlılara Evde Sağlık Hizmeti Ziyareti

Alaca'da, Ulusal Yaşlılar Haftası dolayısıyla, sağlık ekipleri evde sağlık hizmeti alan yaşlıları ziyaret ederek sağlıklarını denetleyip yaşam kaliteleri için rehberlik etti.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.