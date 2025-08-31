Bölmekaya Mahallesi’nde Yangın Çıktı

DENİZLİ’DE YANGIN HIZLA YAYILIYOR

Denizli’nin Buldan ilçesi Çatak Mahallesi’nde 4 gün önce ormanlık alanda patlak veren yangın, Aydın’a sıçrayarak etkisini artırmaya devam ediyor. Türkiye, zor bir yaz mevsimini geride bırakırken, yazın son gününde de yangınlarla mücadele ediyor.

YANGININ TEKRAR BÜYÜMESİ TEHLİKE YARATIYOR

27 Ağustos Çarşamba günü başlayan orman yangını, Denizli il sınırlarını aşarak Aydın iline sıçramıştı. Denizli-Aydın sınırında 4 gündür devam eden yangın, önceki gece büyük ölçüde kontrol altına alınmış durumda. Ancak bugün öğleden sonra meydana gelen şiddetli rüzgar, yangının yeniden büyümesine sebep oldu. Daha önce kurtarılan Buldan’a bağlı Bölmekaya Mahallesi’ndeki evler yangından etkilenmeye başladı. Bu duruma karşı, mahalledeki evlerin tahliye edilmesi için çalışmalar hızlandırıldı.